Писториус удивился сообщениям о низкой пригодности немецкого оружия для боевых действий

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на публикацию в СМИ о том, что солдаты на передовой в Украине испытывают вопиющие трудности с поставленными Германией системами вооружения.

Заявление немецкого министра приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Писториус, его удивил материал Spiegel, в котором говорилось о проблемах с немецким оружием, с которыми сталкиваются ВСУ.

"Я был удивлен, когда услышал эти сообщения", – сказал он.

Глава немецкого Минобороны добавил, что ведет "регулярный диалог с нашими украинскими партнерами".

"И мне не известно о подобных сообщениях или жалобах на наше оборудование", – добавил он.

Стоит отметить, что ранее Писториус объявил об очередном пакете военной помощи для Украины, в который, в частности, войдут четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T.