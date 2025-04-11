Протягом останніх місяців Грузія відмовила у в’їзді двом французьким журналістам, які висвітлювали протести в країні.

Про це розповіли в правозахисній організації "Репортери без кордонів", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними організації, Грузія відмовила у в'їзді фотокореспонденту-фрілансеру Жерому Шобо і репортеру Клеману Жирардо, який працював на Le Monde і Al Jazeera.

Інциденти зафіксували у березні і лютому відповідно.

Обидва журналісти висвітлювали вуличні протести і їхні придушення, що відбулися після жовтневих парламентських виборів у Грузії.

Самі журналісти розповідають, що грузинські прикордонники не надали жодних пояснень щодо заборони на в’їзд.

Міністерство внутрішніх справ і прикордонна поліція Грузії не відповіли на запити про коментарі.

За даними грузинських ЗМІ, після виборів у в'їзді в країну було відмовлено ще кільком іноземцям, у тому числі тим, хто давно проживає в Грузії.

Деякі з них пов'язують заборону на в'їзд з тим, що вони брали участь в антиурядових протестах.

Протести у Грузії, що тривають з кінця листопада, спричинили антиєвропейські заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який оголосив про рішення відкласти переговори про вступ до ЄС.

Демонстранти вимагають відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів, звинувачуючи владу в авторитаризмі та відході від демократичних принципів.

Тим часом партія влади "Грузинська мрія" нещодавно пригрозила заборонити партію Михеїла Саакашвілі та "її сателітів".

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