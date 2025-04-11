Грузия отказала во въезде двум французским журналистам, освещавшим протесты

В течение последних месяцев Грузия отказала во въезде двум французским журналистам, которые освещали протесты в стране.

Об этом рассказали в правозащитной организации "Репортеры без границ", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным организации, Грузия отказала во въезде фотокорреспонденту-фрилансеру Жерому Шобо и репортеру Клеману Жирардо, который работал на Le Monde и Al Jazeera.

Инциденты зафиксировали в марте и феврале соответственно.

Оба журналиста освещали уличные протесты и их подавления, произошедшие после октябрьских парламентских выборов в Грузии.

Сами журналисты рассказывают, что грузинские пограничники не предоставили никаких объяснений относительно запрета на въезд.

Министерство внутренних дел и пограничная полиция Грузии не ответили на запросы о комментариях.

По данным грузинских СМИ, после выборов во въезде в страну было отказано еще нескольким иностранцам, в том числе тем, кто давно проживает в Грузии.

Некоторые из них связывают запрет на въезд с тем, что они участвовали в антиправительственных протестах.

Протесты в Грузии, продолжающиеся с конца ноября, вызвали антиевропейские заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который объявил о решении отложить переговоры о вступлении в ЕС.

Демонстранты требуют отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов, обвиняя власть в авторитаризме и отходе от демократических принципов.

Тем временем партия власти "Грузинская мечта" недавно пригрозила запретить партию Михеила Саакашвили и "ее сателлитов".

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