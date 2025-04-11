Литва готує план на випадок непродовження санкцій ЄС проти Росії

Литва прагне отримати можливість запроваджувати національні економічні санкції проти Росії та Білорусі в разі, якщо ЄС не продовжить обмежувальні заходи.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Відповідними поправками пропонується доповнити законопроєкт про застосування обмежувальних заходів у зв'язку з військовою агресією проти України, який уже розглядається в Сеймі.

Документ передбачає продовження цих заходів ще на один рік – до травня 2026 року.

Пропозицію про можливість запровадження економічних санкцій підготувало Міністерство закордонних справ.

Таким чином, Литва прагне мати механізм економічних санкцій щодо Росії та Білорусі на випадок, якщо ЄС не зможе продовжити свої.

У документі підкреслюється, що такий механізм буде використовуватися як "крайній захід".

Термін дії санкцій ЄС проти Кремля закінчується наприкінці липня. Однак при спробі продовжити обмеження ЄС останнім часом стикається зі спротивом з боку Угорщини, що викликає побоювання з приводу можливих труднощів у майбутньому.

"Попри те, що Європейський Союз, як і раніше, готовий посилювати тиск на Росію, включно із запровадженням додаткових санкцій, відмова від подальшого продовження санкцій може бути зумовлена систематичними діями окремих держав-членів ЄС, які суперечать загальним інтересам європейської безпеки", – ідеться в пропозиції.

З цієї причини, як зазначено в документі, "доцільно в законі передбачити можливість встановлювати обмеження на використання коштів та економічних ресурсів для фізичних і юридичних осіб Росії та Білорусі", які підтримують розв'язану Кремлем війну проти України і підривають суверенітет і безпеку цієї країни.

Згідно з пропонованими змінами, список осіб, організацій і структур, щодо яких застосовуватимуть заходи із "заморожування коштів та економічних ресурсів", визначатиметься урядом.

Нагадаємо, раніше газета Financial Times написала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, яка постійно блокує ключові рішення Євросоюзу, її хочуть позбавити права голосу.

Зокрема, нещодавно угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто розповів, що його країна вимагала зняти санкції ЄС, зокрема, з російських олігархів Алішера Усманова, Дмитрія Мазепіна і Михаїла Фрідмана.

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