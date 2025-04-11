Литва готовит план на случай непродления санкций ЕС против России

Литва стремится получить возможность вводить национальные экономические санкции против России и Беларуси в случае, если ЕС не продлит ограничительные меры.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Соответствующими поправками предлагается дополнить законопроект о применении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины, который уже рассматривается в Сейме.

Документ предусматривает продление этих мер еще на год – до мая 2026 года.

Предложение о возможности введения экономических санкций подготовило Министерство иностранных дел.

Таким образом, Литва стремится иметь механизм экономических санкций в отношении России и Беларуси на случай, если ЕС не сможет продолжить свои.

В документе подчеркивается, что такой механизм будет использоваться как "крайняя мера".

Срок действия санкций ЕС против Кремля истекает в конце июля. Однако при попытке продлить ограничения ЕС в последнее время сталкивается с сопротивлением со стороны Венгрии, что вызывает опасения по поводу возможных трудностей в будущем.

"Несмотря на то, что Европейский Союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, включая введение дополнительных санкций, отказ от дальнейшего продления санкций может быть обусловлен систематическими действиями отдельных государств-членов ЕС, которые противоречат общим интересам европейской безопасности", – говорится в предложении.

По этой причине, как указано в документе, "целесообразно в законе предусмотреть возможность устанавливать ограничения на использование средств и экономических ресурсов для физических и юридических лиц России и Беларуси", которые поддерживают развязанную Кремлем войну против Украины и подрывают суверенитет и безопасность этой страны.

Согласно предлагаемым изменениям, список лиц, организаций и структур, в отношении которых будут применяться меры по "замораживанию средств и экономических ресурсов", будет определяться правительством.

Напомним, ранее газета Financial Times написала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, которая постоянно блокирует ключевые решения Евросоюза, ее хотят лишить права голоса.

В частности, недавно венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал, что его страна требовала снять санкции ЕС, в частности, с российских олигархов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана.

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