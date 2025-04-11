Естонська розвідка: українські сили ще є на незначній території Курщини

Естонська розвідка розповіла, що українські сили ще присутні на території Курської області РФ, але незначній.

Як повідомляє "Європейська правда", переказ зведення наводить ERR.

За даними естонської розвідки, українські сили ще присутні на незначній території Курської області.

"За нашими оцінками, під контролем ЗСУ приблизно 50 квадратних кілометрів", – зазначив підполковник Янек Кессельманн, заступник керівника центру розвідки Збройних сил Естонії.

Він зазначив, що Україна не зацікавлена і не може відвести свої сили з Курщини і загалом цієї ділянки кордону.

"Україна також створює тиск на півночі в інших місцях, зокрема у напрямку Бєлгорода. Таким чином Україна намагається зв’язати сили російської армії, що не дає РФ підсилити головний напрямок удару чи відкрити новий напрямок", – розпоів Кессельманн.

Підполковник додав, що за минулий тиждень найбільша інтенсивність бойових дій була на Донеччині.

Він відзначив, що і Росія, і Україна продовжують завдавати ударів на велику глибину, нагадавши деталі російської повітряної атаки 6 квітня, для якої були здійснені пуски з суден Чорноморського флоту РФ.

"Україна також здійснила визначні операції із завдання ударів у глибину – зокрема, атакувала завод з виробництва вибухівки у Чапаєвському районі Самарської області, а також завод з виробництва оптоволокна у Саранську", – зазначив Кессельманн, нагадавши, що оптоволокно стало критично важливим компонентом для БПЛА, що використовуються на тактичному рівні.

Наприкінці березня естонська розвідка розповідала, що РФ майже повернула під контроль Курську область.

Британська розвідка в одному з нещодавніх звітів відзначила, що просування окупаційних військ РФ в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а кількість атак зменшувалась.