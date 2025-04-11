Эстонская разведка: украинские силы еще есть на незначительной территории Курщины

Эстонская разведка рассказала, что украинские силы еще присутствуют на территории Курской области РФ, но незначительной.

Как сообщает "Европейская правда", перевод сводки приводит ERR.

По данным эстонской разведки, украинские силы еще присутствуют на незначительной территории Курской области.

"По нашим оценкам, под контролем ВСУ примерно 50 квадратных километров", – отметил подполковник Янек Кессельманн, заместитель руководителя центра разведки Вооруженных сил Эстонии.

Он отметил, что Украина не заинтересована и не может отвести свои силы с Курщины и в целом этого участка границы.

"Украина также создает давление на севере в других местах, в частности в направлении Белгорода. Таким образом Украина пытается связать силы российской армии, что не дает РФ усилить главное направление удара или открыть новое направление", – отметил Кессельманн.

Подполковник добавил, что за прошедшую неделю наибольшая интенсивность боевых действий была в Донецкой области.

Он отметил, что и Россия, и Украина продолжают наносить удары на большую глубину, напомнив детали российской воздушной атаки 6 апреля, для которой были осуществлены пуски с судов ЧФ РФ.

"Украина также осуществила выдающиеся операции по нанесению ударов в глубину – в частности, атаковала завод по производству взрывчатки в Чапаевском районе Самарской области, а также завод по производству оптоволокна в Саранске", – отметил Кессельманн, напомнив, что оптоволокно стало критически важным компонентом для БПЛА, используемых на тактическом уровне.

В конце марта эстонская разведка рассказывала, что РФ почти вернула под контроль Курскую область.

Британская разведка в одном из недавних отчетов отметила, что продвижение оккупационных войск РФ в Украине с начала 2025 года замедлялось, а количество атак уменьшалось.