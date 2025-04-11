У Фінляндії опозиційна партія зміцнила лідерство у рейтингу

Фінські соціал-демократи залишаються на першій сходинці за рівнем підтримки в країні та наростили її.

Як пише "Європейська правда", такими виявились результати дослідження виборчих симпатій на замовлення Yle.

Якби вибори у Фінляндії відбулись найближчим часом, перемогу здобула би Соціально-демократична партія (SDP) з 23,4% підтримки, що на 0,6 відсоткового пункта більше, ніж за результатами березневого опитування.

Втім, це вже менше за максимум підтримки есдеків за період після виборів 2023 року – зокрема, у лютому 2025 року за партію були готові проголосувати 24,4% виборців (на виборах проголосували 19,9%).

Підтримка "Національної коаліції", яку представляють чинний прем’єр-міністр і президент країни, становить 19,6% – на 0,4% менше, ніж у попередньому опитуванні. Це вже більше за післявиборчий мінімум у 18,8% в листопаді-грудні 2024 року.

Правопопулісти "Справжні фіни", які входять до коаліції, зберегли підтримку на рівні 15,4%. З січня їх показник просів на половину відсоткового пункта.

Ця політсила зазнала дуже відчутного падіння популярності після виборів, на яких за партію проголосували 20,1%.

Центристи продовжують покращувати рейтинг і зараз мають 14,2%. "Ліві" та "Зелені" також покращили свої показники – обидві мають приблизно по 9%.

Найбільших втрат, порівняно з попереднім опитуванням, зазнали християнські демократи – на 0,9 відсоткового пункта, зараз підтримка партії складає 3,8%, як і у Шведської народної партії (нагадаємо, обидві також входять до коаліції).

Нагадаємо, на початку тижня проросійські хакери атакували сайти фінських політичних партій з попередженням про Україну.

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив упевненість, що Дональд Трамп накладе масштабні санкції на Росію в разі, якщо та відмовиться від повного припинення вогню.