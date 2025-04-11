В Финляндии оппозиционная партия укрепила лидерство в рейтинге

Финские социал-демократы остаются на первой позиции по уровню поддержки в стране и нарастили ее.

Как пишет "Европейская правда", такими оказались результаты исследования избирательных симпатий по заказу Yle.

Если бы выборы в Финляндии состоялись в ближайшее время, победу одержала бы Социально-демократическая партия (SDP) с 23,4% поддержки, что на 0,6 процентного пункта больше, чем по результатам мартовского опроса.

Впрочем, это уже меньше максимума поддержки эсдеков за период после выборов 2023 года – в частности, в феврале 2025 года за партию были готовы проголосовать 24,4% избирателей (на выборах проголосовали 19,9%).

Поддержка "Национальной коалиции", которую представляют действующий премьер-министр и президент страны, составляет 19,6% – на 0,4% меньше, чем в предыдущем опросе. Это уже больше послевыборного минимума в 18,8% в ноябре-декабре 2024 года.

Правопопулисты "Настоящие финны", которые входят в коалицию, сохранили поддержку на уровне 15,4%. С января этот показатель просел на половину процентного пункта.

Эта политсила претерпела очень ощутимое падение популярности после выборов, где за партию проголосовали 20,1%.

Центристы продолжают улучшать рейтинг и сейчас имеют 14,2%. "Левые" и „Зеленые" также улучшили свои показатели – обе партии имеют примерно по 9%.

Наибольшие потери, по сравнению с предыдущим опросом, понесли христианские демократы – на 0,9 процентного пункта, сейчас поддержка партии составляет 3,8%, как и у Шведской народной партии (напомним, обе также входят в коалицию).

Напомним, в начале недели пророссийские хакеры атаковали сайты финских политических партий с предупреждением об Украине.

Президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что Дональд Трамп наложит масштабные санкции на Россию в случае, если та откажется от полного прекращения огня.