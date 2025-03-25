У Данії остаточно домовились поширити військову службу на жінок у 2026 році

Уряд і парламент Данії остаточно домовився про запровадження принципу повної рівності військової служби з 2026 року, що означає перший призов жінок нарівні з чоловіками.

Про це оголосив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен за підсумками зустрічі з представниками парламентських партій 25 березня, пише "Європейська правда".

Законопроєкт про повну рівність військової служби, згідно з домовленістю, набуде чинності з 1 липня 2025 року.

Це означатиме, що жінки, яким виповниться 18 років після 1 липня 2025 року, будуть зобов'язані протягом 2026 року "нарівні з чоловіками" взяти участь у призові на військову службу, якщо не вистачить добровольців.

Коли у квітні 2024 року парламентські партії Данії погодились запровадити жіночу військову повинність, дві партії – включно з Ліберальним альянсом – наклали на пропозицію вето, аби вона могла набути чинності лише у 2027 році після загальних виборів.

Але рішення Ліберального альянсу не перешкоджати ухваленню закону щодо призову жінок дозволило перенести запровадження призову для жінок на рік вперед.

Нещодавно стало відомо, що Данія виділить додаткові 50 мільярдів крон (7 мільярдів доларів) на оборонні витрати протягом наступних двох років, посилаючись на все більше загрозу з боку Росії.