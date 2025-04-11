Україна найняла юридичну фірму зі США для допомоги з угодою про надра

Міністерство юстиції України найняло американську юридичну компанію Hogan Lovells US для участі в переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини.

На це звернуло увагу агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

У реєстрі FARA (закону про реєстрацію іноземних агентів США) у п’ятницю з’явилася інформація про реєстрацію Hogan Lovells US в інтересах Мінюсту України 9 квітня.

Там також вказується, що цю юрфірму у 2023 році залучав Фонд Віктора Пінчука для допомоги в організації виставки в Капітолії про воєнні злочини Росії в Україні.

Як повідомлялось, українська делегація на чолі з заступником міністра економіки – торговим представником України Тарасом Качкою вже прибула в США для консультацій щодо угоди про надра.

Консультації, як очікується, триватимуть два дні, будуть здебільшого технічними і не передбачають залучення високопосадовців.

Вихідними віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна готує команду для переговорів щодо "угоди про надра" і поїздка до Вашингтона планується цього тижня.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.