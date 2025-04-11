Украина наняла юридическую фирму из США для помощи с соглашением о недрах

Министерство юстиции Украины наняло американскую юридическую компанию Hogan Lovells US для участия в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых.

На это обратило внимание агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

В реестре FARA (закона о регистрации иностранных агентов США) в пятницу появилась информация о регистрации Hogan Lovells US в интересах Минюста Украины 9 апреля.

Там также указывается, что эту юрфирму в 2023 году привлекал Фонд Виктора Пинчука для помощи в организации выставки в Капитолии о военных преступлениях России в Украине.

Как сообщалось, украинская делегация во главе с заместителем министра экономики – торговым представителем Украины Тарасом Качкой уже прибыла в США для консультаций по соглашению о недрах.

Консультации, как ожидается, продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения чиновников.

На выходных вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина готовит команду для переговоров по "соглашению о недрах" и поездка в Вашингтон планируется на этой неделе.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.