Трамп розглядає можливі винятки з 10% базового тарифу

Президент Дональд Трамп заявив, що може запропонувати деякі винятки зі свого 10%-го тарифу для більшості торгових партнерів США, але наполягає на тому, що 10% – це мінімальна межа для країн, які прагнуть укласти торгові угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Президент Дональд Трамп заявив, що може запропонувати деякі винятки зі свого 10%-го тарифу для більшості торгових партнерів США – навіть незважаючи на те, що він "досить близький" до мінімального рівня для країн, які прагнуть домовитися про торговельні угоди.

"Зі зрозумілих причин може бути кілька винятків, але я б сказав, що 10% – це мінімум", – сказав Трамп журналістам у п'ятницю ввечері на борту літака Air Force One, який прямував до Флориди. Він не сказав, що це за "зрозумілі причини", і не вказав на жодні нові зміни у своїй тарифній політиці.

Коментарі Трампа завершили бурхливий тиждень для ринків акцій та облігацій і загрожують ще більшою невизначеністю для країн, інвесторів та бізнесу, які борються з його торговельною політикою. Цього тижня президент запровадив значне підвищення тарифів для десятків країн – лише для того, щоб відкласти ці збори через кілька годин після того, як фінансові ринки здригнулися, оскільки посилилися побоювання, що податки на імпорт, запроваджені Трампом, можуть зруйнувати світову економіку.

У той час як Китай, друга за величиною економіка світу, зіткнувся з 145% митом, Трамп зберігає свою базову ставку в 10% для більшості країн, тоді як іноземні уряди поспішають укласти угоди з адміністрацією.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.

У відповідь ЄС також відклав свої контрзаходи проти США.

Зазначимо, що США все ще зберігають 10-відсотковий загальний тариф на глобальний імпорт, а також 25-відсоткові тарифи на сталь, алюміній і автомобілі.