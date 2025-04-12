Трамп рассматривает возможные исключения из 10% базового тарифа

Президент Дональд Трамп заявил, что может предложить некоторые исключения из своего 10%-го тарифа для большинства торговых партнеров США, но настаивает на том, что 10% – это минимальный предел для стран, которые стремятся заключить торговые соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Президент Дональд Трамп заявил, что может предложить некоторые исключения из своего 10%-го тарифа для большинства торговых партнеров США – даже несмотря на то, что он "достаточно близок" к минимальному уровню для стран, стремящихся договориться о торговых соглашениях.

"По понятным причинам может быть несколько исключений, но я бы сказал, что 10% – это минимум", – сказал Трамп журналистам в пятницу вечером на борту самолета Air Force One, который направлялся во Флориду. Он не сказал, что это за "понятные причины", и не указал ни на какие новые изменения в своей тарифной политике.

Комментарии Трампа завершили бурную неделю для рынков акций и облигаций и угрожают еще большей неопределенностью для стран, инвесторов и бизнеса, которые борются с его торговой политикой. На этой неделе президент ввел значительное повышение тарифов для десятков стран – только для того, чтобы отложить эти сборы через несколько часов после того, как финансовые рынки содрогнулись, поскольку усилились опасения, что налоги на импорт, введенные Трампом, могут разрушить мировую экономику.

В то время как Китай, вторая по величине экономика мира, столкнулся с 145% пошлиной, Трамп сохраняет свою базовую ставку в 10% для большинства стран, тогда как иностранные правительства спешат заключить соглашения с администрацией.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира.

В ответ ЕС также отложил свои контрмеры против США.

Отметим, что США все еще сохраняют 10-процентный общий тариф на глобальный импорт, а также 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автомобили.