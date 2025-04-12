У центрі Афін біля головного офісу залізничного оператора вибухнула бомба

Антитерористична поліція розслідує вибух, що стався в п'ятницю ввечері біля офісу Hellenic Train, головної залізничної компанії країни, на проспекті Сінгру в центрі Афін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Бомбу, яка містилася в рюкзаку, залишеному біля будівлі, залишив на місці події хтось на мотоциклі без номерних знаків.

Поліцейські вивчають відеозаписи, щоб вивчити пересування зловмисників, зокрема, як вони прибули на місце події і покинули його.

Влада розглядає схожість між останнім вибухом і тим, що стався біля Міністерства праці в лютому 2024 року.

Бомба вибухнула в п'ятницю ввечері о 21:35, через 42 хвилини після телефонного попередження, надісланого двом медіа-організаціям. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Газета Efimerida ton Syntakton і веб-сайт Zougla отримали анонімний дзвінок о 20:53, в якому повідомлялося, що біля офісів закладено бомбу, яка вибухне через 35-40 хвилин.

Поліція оточила територію від вулиці Атанасіу Діаку до вулиці Калліруа, не підпускаючи мешканців і туристів до будівлі в районі, де розташовано кілька барів і ресторанів.

Вибуховий пристрій знаходився в рюкзаку, прикріпленому до стовпа зовні будівлі.

Вибухотехніки, які прибули на місце події, помітили рюкзак зовні будівлі, прикріплений до стовпа.

Перш ніж вибухотехніки встигли провести контрольований вибух, пристрій спрацював. Вибух завдав незначних пошкоджень фасаду будівлі та прилеглим автомобілям.

Ніхто не взяв на себе відповідальність.

У своїй заяві Hellenic Train повідомила, що вибух стався "дуже близько до її центрального офісу" і що вибух спричинив обмежену шкоду і ніхто з працівників або перехожих не постраждав.

Компанія заявила, що влада відреагувала негайно після отримання інформації про попереджувальний дзвінок, і що компанія повністю співпрацює з владою і забезпечує безпеку своїх співробітників.

Компанія заявила, що "беззастережно засуджує будь-які форми насильства і напруженості, які провокують атмосферу токсичності, що підриває будь-який прогрес".

Критика на адресу уряду щодо реагування на залізничну катастрофу, що сталася в лютому 2023 року в Темпе, посилилася за останні кілька тижнів після другої річниці катастрофи, в результаті якої загинуло 57 переважно молодих людей, які поверталися до університетських занять після державних вихідних.

Аварія викрила серйозні недоліки в залізничній системі Греції, в тому числі в системах безпеки, і викликала масові протести проти уряду, очолювані родичами загиблих. Критики звинувачують владу в тому, що вона не взяла на себе політичну відповідальність за катастрофу і не притягнула до відповідальності вищих посадових осіб.

Греція має довгу історію політично вмотивованого насильства, починаючи з 1970-х років, коли місцеві екстремістські групи здійснювали невеликі вибухи, які зазвичай завдавали шкоди, але рідко призводили до поранень.