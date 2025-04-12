В центре Афин возле главного офиса железнодорожного оператора взорвалась бомба

Антитеррористическая полиция расследует взрыв, произошедший в пятницу вечером возле офиса Hellenic Train, главной железнодорожной компании страны, на проспекте Сингру в центре Афин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Бомбу, которая содержалась в рюкзаке, оставленном возле здания, оставил на месте происшествия кто-то на мотоцикле без номерных знаков.

Полицейские изучают видеозаписи, чтобы изучить передвижения злоумышленников, в частности, как они прибыли на место происшествия и покинули его.

Власти рассматривают сходство между последним взрывом и тем, что произошел возле Министерства труда в феврале 2024 года.

Бомба взорвалась в пятницу вечером в 21:35, через 42 минуты после телефонного предупреждения, отправленного двум медиа-организациям. В результате взрыва никто не пострадал.

Газета Efimerida ton Syntakton и веб-сайт Zougla получили анонимный звонок в 20:53, в котором сообщалось, что возле офисов заложена бомба, которая взорвется через 35-40 минут.

Полиция оцепила территорию от улицы Атанасиу Диаку до улицы Каллируа, не подпуская жителей и туристов к зданию в районе, где расположено несколько баров и ресторанов.

Взрывное устройство находилось в рюкзаке, прикрепленном к столбу снаружи здания.

Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, заметили рюкзак снаружи здания, прикрепленный к столбу.

Прежде чем взрывотехники успели провести контролируемый взрыв, устройство сработало. Взрыв нанес незначительные повреждения фасаду здания и близлежащим автомобилям.

Никто не взял на себя ответственность.

В своем заявлении Hellenic Train сообщила, что взрыв произошел "очень близко к ее центральному офису" и что взрыв вызвал ограниченный ущерб и никто из работников или прохожих не пострадал.

Компания заявила, что власти отреагировали немедленно после получения информации о предупредительном звонке, и что компания полностью сотрудничает с властями и обеспечивает безопасность своих сотрудников.

Компания заявила, что "безоговорочно осуждает любые формы насилия и напряженности, которые провоцируют атмосферу токсичности, подрывающую любой прогресс".

Критика в адрес правительства в отношении реагирования на железнодорожную катастрофу, произошедшую в феврале 2023 года в Темпе, усилилась за последние несколько недель после второй годовщины катастрофы, в результате которой погибло 57 преимущественно молодых людей, возвращавшихся к университетским занятиям после государственных выходных.

Авария вскрыла серьезные недостатки в железнодорожной системе Греции, в том числе в системах безопасности, и вызвала массовые протесты против правительства, возглавляемые родственниками погибших. Критики обвиняют власти в том, что они не взяли на себя политическую ответственность за катастрофу и не привлекли к ответственности высших должностных лиц.

Греция имеет долгую историю политически мотивированного насилия, начиная с 1970-х годов, когда местные экстремистские группы совершали небольшие взрывы, которые обычно наносили ущерб, но редко приводили к ранениям.