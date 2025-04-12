Трамп дав зрозуміти, що США пропустять саміт G20 у Південній Африці

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що країна продовжить бойкотувати зустрічі G20 в Південній Африці, посилаючись на необґрунтовані заяви про конфіскацію землі і геноцид проти білих фермерів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Високопосадовці США, включно з міністром фінансів і держсекретарем, цього року уникали подій у Південній Африці, оскільки Трамп та інші висловлювали претензії до земельного законодавства і політики країни.

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що країна продовжить бойкотувати зустріч Групи 20 у Південній Африці, повторюючи необґрунтовані заяви про те, що білих фермерів вбивають, а їхні землі конфіскують.

"Як можна очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на дуже важливу зустріч G20, коли конфіскація землі та геноцид є основною темою розмови?", – заявив Трамп.

"Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх і їхні сім'ї", – додав він.

Відносини між Південною Африкою та її другим за величиною торговельним партнером зіпсувалися після того, як Трамп звинуватив країну в незаконному захопленні землі у білої меншини. Влада не конфісковувала жодної приватної землі з часу падіння апартеїду в 1994 році, хоча Трамп все одно заморозив допомогу країні.

Кріспін Фірі, речник Департаменту міжнародних відносин і співробітництва Південної Африки, заявив, що конституція країни захищає всіх, хто живе в країні.

"Не тому, що вони чорні, не тому, що вони білі, не тому, що вони в більшості, не тому, що вони в меншості, а тому, що вони люди, і кожна людина має фундаментальні права", – сказав він у текстовому повідомленні.

У листопаді Південна Африка приймає саміт лідерів G20, на якому вона має передати головування США. Але цього року американські високопосадовці уникають участі у заходах. Міністр фінансів США Скотт Бессент у лютому пропустив зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків у Кейптауні. Державний секретар Марко Рубіо також пропустив зустріч міністрів закордонних справ у Йоганнесбурзі.

"Південна Африка робить дуже погані речі. Експропріація приватної власності. Використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку", – написав Рубіо у своєму дописі на X в той час.