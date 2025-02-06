Держсекретар США не поїде на зустріч міністрів G20 у ПАР

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не буде присутнім на зустрічі міністрів закордонних справ G20, яка пройде цього місяця в Південно-Африканській республіці.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У четвер, 6 січня, Рубіо проінформував, що не поїде на зустріч міністрів G20 в Йоганнесбурзі.

"Південна Африка робить дуже погані речі", – заявив він.

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Серед "поганих речей" Рубіо виділив:

експропріацію приватної власності;

використання G20 для просування "солідарності, рівності та стійкості" (DEI).

"Моя робота – просувати національні інтереси Америки, а не витрачати гроші платників податків чи плекати антиамериканізм", – підсумував держсекретар США.

До країн G20 входять Аргентина, Австралія, Велика Британія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина та США. Дві регіональні організації – Європейський Союз і Африканський Союз – також є членами.

Трамп 3 січня заявив, що ПАР займається "конфіскацією" землі та "погано ставиться до певних класів людей". У зв’язку з цим він оголосив, що припиняє всю подальшу фінансову допомогу цій країні до завершення розслідування.

За останніми даними уряду США, у 2023 році загальний обсяг американської допомоги Південній Африці становив близько $440 млн.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, чинний голова G20, раніше розповів, що привітав Трампа з перемогою на виборах і висловив сподівання на продовження співпраці зі США.

Нагадаємо, у листопаді канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення тим, що у підсумковій декларації саміту G20 не була чітко сформульована теза про відповідальність РФ за розв’язування війни проти України.