Трамп дал понять, что США пропустят саммит G20 в Южной Африке

Президент США Дональд Трамп дал понять, что страна продолжит бойкотировать встречи G20 в Южной Африке, ссылаясь на необоснованные заявления о конфискации земли и геноциде против белых фермеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Высокопоставленные чиновники США, включая министра финансов и госсекретаря, в этом году избегали событий в Южной Африке, поскольку Трамп и другие высказывали претензии к земельному законодательству и политике страны.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что страна продолжит бойкотировать встречу Группы 20 в Южной Африке, повторяя необоснованные заявления о том, что белых фермеров убивают, а их земли конфискуют.

"Как можно ожидать, что мы поедем в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда конфискация земли и геноцид является основной темой разговора?", – заявил Трамп.

"Они забирают землю белых фермеров, а затем убивают их и их семьи", – добавил он.

Отношения между Южной Африкой и ее вторым по величине торговым партнером испортились после того, как Трамп обвинил страну в незаконном захвате земли у белого меньшинства. Власти не конфисковывали ни одной частной земли со времени падения апартеида в 1994 году, хотя Трамп все равно заморозил помощь стране.

Криспин Фири, представитель Департамента международных отношений и сотрудничества Южной Африки, заявил, что конституция страны защищает всех, кто живет в стране.

"Не потому, что они черные, не потому, что они белые, не потому, что они в большинстве, не потому, что они в меньшинстве, а потому, что они люди, и каждый человек имеет фундаментальные права", – сказал он в текстовом сообщении.

В ноябре Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США. Но в этом году американские чиновники избегают участия в мероприятиях. Министр финансов США Скотт Бессент в феврале пропустил встречу министров финансов и руководителей центральных банков в Кейптауне. Государственный секретарь Марко Рубио также пропустил встречу министров иностранных дел в Йоханнесбурге.

"Южная Африка делает очень плохие вещи. Экспроприация частной собственности. Использует G20 для продвижения "солидарности, равенства и устойчивого развития", – написал Рубио в своей заметке на X в то время.