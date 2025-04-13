Тарифна війна США: Трамп пішов на винятки після бурхливого тижня на ринках

Президент США Дональд Трамп вирішив звільнити смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від своїх глобальних "взаємних тарифів" після бурхливого тижня на ринках через його торгову війну.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Politico.

Інструкція, опублікована Митно-прикордонною службою США, звільнила цю побутову електроніку, багато з якої виробляється в Китаї, від тарифної ескалації Трампа з Китаєм і 10-відсоткового базового тарифу щодо всіх країн.

Обладнання, що використовується для виробництва напівпровідників, також буде звільнено від тарифів.

Хоча ця електроніка не підпадатиме під дію тарифних ставок, які Трамп запровадив цього тижня в рамках торгової війни з Китаєм, ці товари все одно можуть бути обкладені значним митом, якщо вони виробляються в Китаї.

Старший радник Білого дому Стівен Міллер написав у сомережі X, що ці товари все ще підпадають під дію тарифу щодо Китаю відповідно до початкового оголошення в розмірі 20%. Це тарифна ставка, яку Трамп ввів через "кризу нелегальних наркотиків".

Трамп також дав зрозуміти, що розглядає можливість запровадження секторальних тарифів на деякі товари, зокрема на напівпровідники, які є критично важливими для багатьох видів електроніки.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.

У відповідь ЄС також відклав свої контрзаходи проти США.

Китай оголосив, що у відповідь на кроки Трампа підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125%.