Китай підвищує тарифи на товари зі США до 125%

Китай підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125% з 12 квітня, оголосило Міністерство фінансів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Цей крок був зроблений після того, як американський президент Дональд Трамп підвищив американські мита на китайські товари.

При цьому у міністерстві додали, що Китай ігноруватиме подальші тарифи з боку США на китайські товари.

"З огляду на те, що за нинішніх рівнів тарифів більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, що експортуються до Китаю, якщо американська сторона згодом продовжить запроваджувати тарифи на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги", – йдеться у заяві.

Напередодні у Білому домі уточнили, що додаткові американські тарифи на імпорт з Китаю внаслідок останніх рішень Трампа складають не 125%, а 145%.

Варто зазначити, що 9 квітня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю.