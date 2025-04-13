СМИ: Иран добивается смягчения санкций в рамках "ядерных переговоров" с США

Иран стремился добиться ослабления санкций со стороны США в обмен на ограничение своей ядерной программы во время косвенных переговоров с американской стороной в субботу.

Об этом информирует издание The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Встречи в столице Омана стали первыми переговорами на высшем уровне между США и Ираном за последние годы, обе стороны выступили с относительно положительными заявлениями после.

Белый дом назвал встречу в Омане "шагом вперед", а министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что следующий раунд переговоров, запланированный на следующую субботу, будет включать обсуждение графика переговоров и, возможно, общих рамок для новой ядерной сделки.

Во время косвенных переговоров Арагчи передал через оманцев "красные линии". Тегеран настаивает, что его ядерная программа имеет мирные цели, и говорит, что отвергнет требования о ее ликвидации.

Иранские официальные лица заявили, что в рамках нового соглашения они хотят скорейшего ослабления экономических санкций США, связанных с ядерной программой.

Они также хотят получить доступ к миллиардам долларов, замороженных за рубежом, и прекратить давление США на китайских покупателей нефти Тегерана в рамках ослабления ограничений, говорят иранские и арабские чиновники.

В обмен на это Иран был бы готов вернуться к тем же уровням обогащения ядерной энергии, разрешенных соглашением 2015 года, из которого Трамп вывел США во время своего первого президентского срока.

Маловероятно, что Вашингтон согласится снять санкции без дальнейших обязательств со стороны Тегерана по сворачиванию ядерных программ. Администрация Трампа еще не согласилась с тем, что Иран будет иметь право обогащать уран по новому соглашению.

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прилетел в Оман на переговоры после встречи с лидером России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Ранее Трамп говорил, что Иран столкнется с невиданными бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.