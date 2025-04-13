Посол ЄС відреагувала на воєнний злочин Росії у Сумах

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударом по Сумах Росія вчинила ще один воєнний злочин у низці багатьох інших.

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Матернова заявила, що сьогодні вранці по Сумах відбувся "жахливий російський удар".

"Діі балістичні ракети влучили в центр міста. І це саме тоді, коли віряни зібралися на богослужіння з нагоди Вербної неділі! Ще один воєнний злочин у низці багатьох! Співчуття родинам загиблих", – написала посол.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив про передачу міжнародним партнерам усіх даних про російський балістичний удар по Сумах.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули більше двадцяти цивільних, повідомив виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар.