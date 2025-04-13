Посол ЕС отреагировала на военное преступление России в Сумах

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что ударом по Сумах Россия совершила еще одно военное преступление в ряду многих других.

Об этом она написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Матернова заявила, что сегодня утром по Сумах состоялся "ужасный российский удар".

"Действующие баллистические ракеты попали в центр города. И это именно тогда, когда верующие собрались на богослужение по случаю Вербного воскресенья! Еще одно военное преступление в череде многих! Соболезнования семьям погибших", – написала посол.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумах в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о передаче международным партнерам всех данных о российском баллистическом ударе по Сумах.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли более двадцати гражданских, сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.