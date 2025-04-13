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Мерц застеріг, що тарифна політика Трампа наближає фінансову кризу 

Новини — Неділя, 13 квітня 2025, 12:40 — Христина Бондарєва

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застерігає, що торговельна політика президента Сполучених Штатів Дональда Трампа підвищує ймовірність швидкого наближення наступної фінансової кризи. 

Про це Мерц сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

Мерц впевнений, що наступна фінансова криза обов'язково настане, просто наразі невідомо, коли і чому.

"Політика президента Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза настане раніше, ніж очікувалося", – сказав він.

Минулого тижня правоцентристський Християнсько-демократичний союз Мерца уклав угоду з лівоцентристською Соціал-демократичною партією про створення коаліційного уряду, маючи намір розпочати роботу 6 травня.

Метою Мерца є нова трансатлантична угода про вільну торгівлю з нульовими тарифами, але він також хоче укласти торговельні угоди з такими країнами, як Канада, Південна Корея та Індія. 

Мерц нарікає на те, що трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство між ЄС і США, переговори про яке велися в 2010-х роках, так і не вийшло на фінішну пряму.

Він також додав, що Німеччина відкрита для імпорту американського газу.

Нагадаємо,  9 квітня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.

Мерц висловив переконання, що рішучість Європи дати відсіч могла стати причиною 90-денної паузи Трампа щодо тарифів.

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