Мерц застеріг, що тарифна політика Трампа наближає фінансову кризу
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застерігає, що торговельна політика президента Сполучених Штатів Дональда Трампа підвищує ймовірність швидкого наближення наступної фінансової кризи.
Про це Мерц сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".
Мерц впевнений, що наступна фінансова криза обов'язково настане, просто наразі невідомо, коли і чому.
"Політика президента Трампа збільшує ризик того, що наступна фінансова криза настане раніше, ніж очікувалося", – сказав він.
Минулого тижня правоцентристський Християнсько-демократичний союз Мерца уклав угоду з лівоцентристською Соціал-демократичною партією про створення коаліційного уряду, маючи намір розпочати роботу 6 травня.
Метою Мерца є нова трансатлантична угода про вільну торгівлю з нульовими тарифами, але він також хоче укласти торговельні угоди з такими країнами, як Канада, Південна Корея та Індія.
Мерц нарікає на те, що трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство між ЄС і США, переговори про яке велися в 2010-х роках, так і не вийшло на фінішну пряму.
Він також додав, що Німеччина відкрита для імпорту американського газу.
Нагадаємо, 9 квітня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.
Мерц висловив переконання, що рішучість Європи дати відсіч могла стати причиною 90-денної паузи Трампа щодо тарифів.