Мерц предостерег, что тарифная политика Трампа приближает финансовый кризис

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц предостерегает, что торговая политика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа повышает вероятность быстрого приближения следующего финансового кризиса.

Об этом Мерц сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает "Европейская правда".

Мерц уверен, что следующий финансовый кризис обязательно наступит, просто пока неизвестно, когда и почему.

"Политика президента Трампа увеличивает риск того, что следующий финансовый кризис наступит раньше, чем ожидалось", – сказал он.

На прошлой неделе правоцентристский Христианско-демократический союз Мерца заключил соглашение с левоцентристской Социал-демократической партией о создании коалиционного правительства, намереваясь начать работу 6 мая.

Целью Мерца является новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле с нулевыми тарифами, но он также хочет заключить торговые соглашения с такими странами, как Канада, Южная Корея и Индия.

Мерц сетует на то, что трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между ЕС и США, переговоры о котором велись в 2010-х годах, так и не вышло на финишную прямую.

Он также добавил, что Германия открыта для импорта американского газа.

Напомним, 9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира.

Мерц выразил убеждение, что решимость Европы дать отпор могла стать причиной 90-дневной паузы Трампа по тарифам.