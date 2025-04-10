Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що рішучість Європи дати відсіч могла стати причиною 90-денної паузи президента США Дональда Трампа щодо тарифів.

Його слова цитує CNN, передає "Європейська правда".

Як відомо, 9 квітня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

"На мій погляд, це реакція на рішучість європейців", – вважає Мерц.

Він також процитував слова президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн: "Ми налаштовані дати відсіч".

Майбутній канцлер додав, що ідеальна трансатлантична торгівля має здійснюватися з нульовими митами.

Коментуючи своє рішення відтермінувати на 90 днів запровадження масштабних тарифів, Трамп заявив, що це було "від серця".

Нагадаємо, 9 квітня країни-члени ЄС проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів.

За словами джерел, Угорщина виявилась єдиною державою ЄС, яка не підтримала це рішення.

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