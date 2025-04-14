Зеленский призывает Трампа посетить Украину, чтобы увидеть разрушения от войны

Президент Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Украину, чтобы лучше понять разрушения, вызванные российским вторжением.

Об этом он сказал в интервью CBS, сообщает "Европейская правда".

"Пожалуйста, перед любыми решениями, любыми формами переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, гражданских, воинов, больницы, церкви, детей, которые были разрушены или погибли", – сказал он в интервью, которое транслировалось в воскресенье.

По его словам, посетив Украину, Трамп "поймет, что сделал (российский лидер Владимир) Путин".

"Вы поймете, с кем вы имеете дело", – добавил Зеленский.

Приглашение Зеленского последовало после острого спора в Белом доме в конце февраля между президентом Украины, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который разыгрался на глазах у прессы.

Вэнс тогда обвинил Украину в том, что она принимает иностранных лидеров в "пропагандистских турах", чтобы заручиться поддержкой.

Зеленский повторил, что отрицает это обвинение, и сказал, что если Трамп решит посетить Украину, "мы ничего не будем готовить, это не будет театр".

"Вы можете поехать именно туда, куда хотите, в любой город, который (подвергся) нападениям".

"Путину нельзя доверять. Я говорил это президенту Трампу много раз. Поэтому когда вы спрашиваете, почему перемирие не работает – вот почему", – сказал Зеленский.

"Путин никогда не хотел прекращения войны. Путин никогда не хотел, чтобы мы были независимыми. Путин хочет нас полностью уничтожить – наш суверенитет и наш народ", – добавил он.

Украинский лидер заявил, что имеет "100-процентную ненависть" к Путину, спросив, "как иначе можно смотреть на человека, который пришел сюда и убивал наших людей, убивал детей?".

Однако он добавил, что враждебность "не означает, что мы не должны работать над тем, чтобы закончить войну как можно быстрее".

Напомним, Трампа попросили прокомментировать удар России по Сумам, на что он сказал, что "это было ужасно".

"И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – сказал Трамп.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумам в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.