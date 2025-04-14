Екстремісти взяли на себе відповідальність за вибух біля штаб-квартири грецької залізниці

Нове екстремістське угрупування взяло на себе відповідальність за вибух бомби біля офісу Hellenic Train, головного оператора залізничних перевезень в Греції, і за закладення ще однієї бомби біля Міністерства праці на початку лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Вибух, що стався у п'ятницю ввечері, призвів до незначних руйнувань, ніхто не постраждав. Зловмисники попередили про вибух, зателефонувавши до двох ЗМІ приблизно за 40 хвилин до того, як він стався.

У розлогому повідомленні на сайті Athens.indymedia.org у неділю зловмисники, які називають себе "Революційною класовою боротьбою", пояснили причини своєї акції, яка, за їхніми словами, є частиною збройної боротьби проти держави.

Революційна класова боротьба присвятила вибухи "палестинському народу і його героїчному опору" і вшанувала пам'ять Кіріакоса Ксімітіріса, чоловіка, який загинув минулого року, збираючи вибуховий пристрій в афінській квартирі.

Вибух також стався на тлі широкого громадського обурення через залізничну катастрофу 2023 року, найгіршу в Греції, в якій 57 людей загинули і десятки отримали поранення, коли вантажний і пасажирський потяги, що рухалися в протилежних напрямках, випадково опинилися на одній колії.

У своїй заяві, яка слугує своєрідним маніфестом, "Революційна класова боротьба" пов'язує аварію з тим, що вона назвала "вбивствами" пролетаріату у формі нещасних випадків на виробництві, з боку капіталістів.

Греція має довгу історію політично вмотивованого насильства, починаючи з 1970-х років, коли місцеві екстремістські групи здійснювали невеликі вибухи, які зазвичай завдавали шкоди, але рідко призводили до поранень.

Хоча групи, які були найбільш активними у 1980-х і 1990-х роках, були ліквідовані, з'явилися нові, менші за розміром, групи. Влада називає їх новим поколінням вітчизняних екстремістів.