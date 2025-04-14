Экстремисты взяли на себя ответственность за взрыв возле штаб-квартиры греческой железной дороги

Новая экстремистская группировка взяла на себя ответственность за взрыв бомбы возле офиса Hellenic Train, главного оператора железнодорожных перевозок в Греции, и за закладку еще одной бомбы возле Министерства труда в начале февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Взрыв, произошедший в пятницу вечером, привел к незначительным разрушениям, никто не пострадал. Злоумышленники предупредили о взрыве, позвонив в два СМИ примерно за 40 минут до того, как он произошел.

В подробном сообщении на сайте Athens.indymedia.org в воскресенье злоумышленники, называющие себя "Революционной классовой борьбой", объяснили причины своей акции, которая, по их словам, является частью вооруженной борьбы против государства.

Революционная классовая борьба посвятила взрывы "палестинскому народу и его героическому сопротивлению" и почтила память Кириакоса Ксимитириса, погибшего в прошлом году, когда взрывное устройство, которое он собирал, взорвалось в афинской квартире.

Взрыв также произошел на фоне широкого общественного возмущения из-за железнодорожной катастрофы 2023 года, худшей в Греции, в которой 57 человек погибли и десятки получили ранения, когда грузовой и пассажирский поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, случайно оказались на одной колее.

В своем заявлении, которое служит своеобразным манифестом, "Революционная классовая борьба" связывает аварию с тем, что она назвала "убийствами" пролетариата в форме несчастных случаев на производстве, со стороны капиталистов.

Греция имеет долгую историю политически мотивированного насилия, начиная с 1970-х годов, когда местные экстремистские группы совершали небольшие взрывы, которые обычно наносили ущерб, но редко приводили к ранениям.

Хотя группы, которые были наиболее активными в 1980-х и 1990-х годах, были ликвидированы, появились новые, меньшие по размеру, группы. Власти называют их новым поколением отечественных экстремистов.