Глава МЗС Швеції хоче конфіскувати заморожені активи РФ, щоб допомогти Україні

Нещодавні смертоносні атаки Росії на Україну мають мати наслідком збільшення тиску з боку Європейського Союзу на Росію і, зокрема, конфіскацію російських заморожених активів на користь України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард у кулуарах засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

За словами Стенергард, настав час відібрати в Росії заморожені активи, а також збільшити тиск на РФ з боку Євросоюзу.

"Нещодавні смертоносні атаки на Україну показують, що Росія не хоче миру. Тому зараз нам треба посилити тиск на Росію, а також збільшити підтримку України. Також настав час рухатися далі і забрати заморожені активи", – переконана Марія Мальмер Стенергард.

Шведська міністерка додала, що Україну треба робити сильнішою, щоб вона "могла сказати ні поганим пропозиціям" під час процесу мирного врегулювання.

Вона також повідомила, що Швеція збільшує виробництво боєприпасів, що дозволить їй доєднатися до відповідної ініціативи високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас.

Як повідомляла "ЄвроПравда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила 14 квітня, що зібрала вже третину з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України купити у США десять систем ППО Patriot за 15 млрд доларів, і що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні цієї ініціативи.

У той самий час міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що планує виступити проти всіх проукраїнських ініціатив на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі, окрім ініціатив зі встановлення миру.