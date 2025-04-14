Глава МИД Швеции хочет конфисковать замороженные активы РФ, чтобы помочь Украине

Недавние смертоносные атаки России на Украину должны иметь следствием увеличение давления со стороны Европейского Союза на Россию и, в частности, конфискацию российских замороженных активов в пользу Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 14 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Стенергард, пришло время отобрать у России замороженные активы, а также увеличить давление на РФ со стороны Евросоюза.

"Недавние смертоносные атаки на Украину показывают, что Россия не хочет мира. Поэтому сейчас нам надо усилить давление на Россию, а также увеличить поддержку Украины. Также пришло время двигаться дальше и забрать замороженные активы", – убеждена Мария Мальмер Стенергард.

Шведский министр добавила, что Украину надо делать сильнее, чтобы она "могла сказать нет плохим предложениям" во время процесса мирного урегулирования.

Она также сообщила, что Швеция увеличивает производство боеприпасов, что позволит ей присоединиться к соответствующей инициативе высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

Как сообщала "ЕвроПравда", главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила 14 апреля, что собрала уже треть из обещанных Украине 2 млн боеприпасов.

В этот же день президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины купить у США десять систем ПВО Patriot за 15 млрд долларов, и что европейские партнеры готовы помочь в финансировании этой инициативы.

В то же время, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует выступить против всех проукраинских инициатив на заседании Совета ЕС в Люксембурге, кроме инициатив по установлению мира.