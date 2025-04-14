Головний опонент Орбана обіцяє провести референдум щодо вступу України в ЄС

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр пообіцяв, що у випадку його приходу до влади він організує в Угорщині зобов’язуючий референдум щодо вступу України в ЄС.

Про це Мадяр сказав у неділю своїм прихильникам після презентації результатів опитування, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Мадяр заявив, що членство України в ЄС є суперечливим питанням і думка угорців тут є розділеною. Тому, за його словами, коли це питання буде дійсно актуальним на порядку денному та коли його політсила прийде до влади, він призначить юридично зобов’язуючий референдум щодо вступу України.

Опозиційна партія Мадяра "Тиса" провела опитування, яке містило питання щодо ставлення угорців до вступу України до Європейського Союзу. Серед понад 1,1 млн людей, які заповнили анкети, 58,18% відповіли, що підтримують приєднання України до блоку.

Нещодавно Мадяр заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".

Тим часом головний опонент Мадяра, прем’єр Угорщини Віктор Орбан каже, що членство України в ЄС зруйнує угорське фермерство та економіку країни в цілому.

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.