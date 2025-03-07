Головний суперник Орбана заявив, що Україна не стане членом ЄС "в найближчі десятиліття"

Угорський опозиційний політик Петер Мадяр, лідер найбільшої опозиційної партії "Тиса", заявив, що Україна не має жодних шансів стати членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".

Про це Мадяр написав у п’ятницю на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Угорський опозиціонер виступив зі своїм коментарем після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування угорців щодо їхньої думки про членство України в ЄС.

Мадяр розкритикував Орбана за те, що він витрачає бюджетні кошти на нібито марну справу, оскільки, за його словами, "всім відомо", що Україна не стане членом ЄС "в найближчі кілька десятиліть".

"Тепер, за мільярди форинтів державних грошей, він хоче відволікти увагу від питань, які дійсно впливають на життя угорського народу. Усім відомо, що Україна – розорена війною країна, у якої немає жодних шансів стати членом Європейського Союзу в найближчі кілька десятиліть. Так само, як і Туреччина ніколи не стане членом Європейського Союзу", – написав Петер Мадяр.

З 2010 року уряд Віктора Орбана провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+.

Це кампанії з розсилання листів, в яких усім угорцям, які мають право голосу, ставлять запитання і пропонують вибрати один із варіантів відповідей, іноді просто відповісти "так" або "ні".

Запитання часто сформульовані упереджено, і переважна більшість відповідей збігаються з позицією уряду. Наприклад, угорський уряд проводив консультації щодо антиросійських санкцій – і проти санкцій висловилися нібито 97% угорців.