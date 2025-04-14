Главный оппонент Орбана обещает провести референдум по вступлению Украины в ЕС

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр пообещал, что в случае его прихода к власти он организует в Венгрии обязывающий референдум по вступлению Украины в ЕС.

Об этом Мадяр сказал в воскресенье своим сторонникам после презентации результатов опроса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Мадяр заявил, что членство Украины в ЕС является противоречивым вопросом и мнения венгров здесь разделены. Поэтому, по его словам, когда этот вопрос будет действительно актуальным на повестке дня, а его политсила придет к власти, он назначит юридически обязывающий референдум по вступлению Украины.

Оппозиционная партия Мадяра "Тиса" провела опрос, который содержал вопрос об отношении венгров к вступлению Украины в Европейский Союз. Среди более 1,1 млн человек, заполнивших анкеты, 58,18% ответили, что поддерживают присоединение Украины к блоку.

Недавно Мадяр заявил, что Украина не имеет никаких шансов стать членом ЕС "в ближайшие несколько десятилетий".

Между тем главный оппонент Мадяра, премьер Венгрии Виктор Орбан говорит, что членство Украины в ЕС разрушит венгерское фермерство и экономику страны в целом.

Больше о том, кто такой Петер Мадяр, читайте в статье: Альтернатива для Венгрии.