Орбан: вступ України в ЄС "тут і зараз" немислимий, це нас знищить

Глава угорського уряду Віктор Орбан продовжує виступати проти вступу України в ЄС, заявляючи, що це "знищить" Угорщину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан сказав в ефірі державного радіо в п’ятницю, його цитують видання Hirado та Telex.

Говорячи про вступ України до ЄС, Орбан заявив, що він проти цього і може перерахувати безліч аргументів.

"Тут і зараз це немислимо. Це знищить нас. Насамперед це знищить угорських фермерів та угорське сільське господарство, у другу чергу це знищить всю угорську національну економіку, і я навіть не уявляю, як ми контролюватимемо злочинність, яка хлине до Угорщини разом із цим", – сказав очільник угорського уряду.

Водночас він зазначив, що така оцінка ситуації стосується поточного моменту.

"Хто знає, що принесе історія. Ніхто, крім Бога, не знає, але одне я можу сказати точно: тут і зараз це немислимо, це занапастить нас", – переконаний Орбан.

Нещодавно угорський прем'єр заявив, що долю членства України в ЄС вирішуватимуть угорці – й Україна ніколи не приєднається до союзу всупереч їхній волі.

В середині лютого медіа з посиланням на джерела повідомляли, що угорці заблокували відкриття першого кластера з Україною у рамках переговорів про вступ до ЄС.

Згодом віцепрем’єрка Ольга Стефанішина підтвердила, що Угорщина заблокувала процес вступу України в ЄС. Угорщина вимагала розширити перелік умов, висунутих на адресу України.