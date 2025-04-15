Латвійські прикордонники розвернули на кордоні з Білоруссю 120 мігрантів

Прикордонна служба Латвії протягом понеділка зупинила на кордоні з Білоруссю 120 мігрантів.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Протягом 14 квітня латвійські прикордонники розвернули 120 осіб, які намагалися нелегально перетнути кордон Латвії з території Білорусі.

Загалом від початку року зафіксували вже майже тисячу таких спроб. Сімох осіб з-поміж мігрантів впустили з гуманітарних міркувань.

Прикордонники зазначили, що прогнозували активізацію цієї проблеми з настанням теплішої погоди.

За 2024 рік на кордоні з Білоруссю розвернули майже 5400 осіб, 26 впустили з гуманітарних міркувань.

Раніше уряд Латвії продовжив режим посилених заходів безпеки на кордоні з Білоруссю до 30 червня 2025 року у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів.

У березні Латвія з цієї ж причини ухвалила рішення щодо часткового закриття прикордонних пунктів "Патернієкі" на кордоні з Білоруссю в Краславському краї та пунктів "Гребньово" і "Терехово" на кордоні з Росією в Лудзенському краї.

Сусідня Литва слідом за Польщею може призупинити право на притулок, щоб протидіяти інструменталізованому використанню міграції.