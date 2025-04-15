Латвийские пограничники развернули на границе с Беларусью 120 мигрантов

Пограничная служба Латвии в течение понедельника остановила на границе с Беларусью 120 мигрантов.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В течение 14 апреля латвийские пограничники развернули 120 человек, которые пытались нелегально пересечь границу Латвии с территории Беларуси.

Всего с начала года зафиксировали уже почти тысячу таких попыток. Семерых человек из числа мигрантов впустили из гуманитарных соображений.

Пограничники отметили, что прогнозировали активизацию этой проблемы с наступлением более теплой погоды.

За 2024 год на границе с Беларусью развернули почти 5400 человек, 26 впустили из гуманитарных соображений.

Ранее правительство Латвии продлило режим усиленных мер безопасности на границе с Беларусью до 30 июня 2025 года в связи с наплывом нелегальных мигрантов.

В марте Латвия по этой же причине приняла решение о частичном закрытии пограничных пунктов "Патерниеки" на границе с Беларусью в Краславском крае и пунктов "Гребнево" и "Терехово" на границе с Россией в Лудзенском крае.

Соседняя Литва вслед за Польшей может приостановить право на убежище, чтобы противодействовать инструментализованному использованию миграции.