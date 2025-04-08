Литва слідом за Польщею може призупинити право на притулок

Литва розробляє пакет міграційного законодавства, який дозволить владі закрити кордон для шукачів притулку.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Зараз готується дуже великий міграційний пакет, який може включати певні зміни щодо, скажімо, потенційного закриття кордону, подібно до того, як це роблять сьогодні Фінляндія і Польща", – сказав Кондратович.

"Ми зараз вивчаємо і аналізуємо практику цих двох країн – зокрема, коли такі інциденти, як напади на прикордонників, повторюються. Може бути можливим, на основі рішення уряду, запровадити певні обмеження на прийняття заяв про надання притулку", – сказав він.

Кондратович стверджує, що напади мігрантів на польських прикордонників спонукають Литву розглянути можливість призупинення права на притулок.

"Заходи, які були доречними пару років тому або минулого року, можуть бути недоречними сьогодні, тому ми повинні мати можливість реагувати відповідно, переймати кращі практики і аналізувати ситуації в інших країнах", – сказав міністр.

"Водночас, ми повинні готувати свою законодавчу базу. Дуже важливо, щоб законодавча база була адекватною, щоб ми були готові до майбутніх загроз", – додав він.

Цього року литовські прикордонники зупинили близько 250 нелегальних мігрантів, які перетнули кордон з Білорусі. Минулого року було зафіксовано загалом 1002 спроби нелегального перетину кордону.

Інтенсифікація нелегальної міграції з Білорусі до Литви, Польщі та Латвії почалася в 2021 році. ЄС звинуватив білоруський уряд у використанні міграції для тиску.

Нагадаємо, уряд Польщі наприкінці березня прийняв постанову про тимчасове обмеження права на звернення за міжнародним захистом.

Це сталося після того, як президент Анджей Дуда оголосив про підписання закону про обмеження права на притулок