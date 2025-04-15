Посол прокоментував повідомлення ЗМІ про проблеми з німецькою зброєю, переданою Україні

Посол України у Берліні Олексій Макеєв відреагував на дані преси про нібито проблеми з переданим українським Силам оборони німецьким озброєнням.

Про це він говорив в інтерв’ю RND, пише "Європейська правда".

Нещодавно у німецькій пресі опублікували матеріал, в якому йшлось про масові дефекти в системах озброєння, які Німеччина поставила Україні.

Посол запевнив, що ця зброя в жодному разі не є непридатною, та що німецька зброя – одна з найкращих, що є на озброєнні української армії.

"Вона набагато краща за російську зброю. І вона дуже добре себе зарекомендувала. Вона рятує життя, щодня", – заявив Макеєв.

Разом з тим він визнав, що в умовах війни з'являються ознаки того, що щось у озброєнні треба змінити.

"Між Німеччиною та Україною відбувається обмін думками з цього приводу. Це не скандал, а процес вдосконалення", – підкреслив посол.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що здивувався, коли побачив повідомлення преси про низьку придатність німецької зброї до бойових дій.

Також повідомляли, що у Німеччині прагнуть переозброїти військо до 2029 року, коли РФ може напасти на НАТО.