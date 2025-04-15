Посол прокомментировал сообщения СМИ о проблемах с немецким оружием, переданным Украине

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев отреагировал на данные прессы о якобы проблемах с переданным украинским Силам обороны немецким вооружением.

Об этом он говорил в интервью RND, пишет "Европейская правда".

Недавно в немецкой прессе опубликовали материал, в котором говорилось о массовых дефектах в системах вооружения, которые Германия поставила Украине.

Посол заверил, что это оружие ни в коем случае не является непригодным, и что немецкое оружие – одно из лучших, что есть на вооружении украинской армии.

"Оно намного лучше российского оружия. И оно очень хорошо себя зарекомендовало. Оно спасает жизни, каждый день", – заявил Макеев.

Вместе с тем он признал, что в условиях войны появляются признаки того, что что-то в вооружении надо изменить.

"Между Германией и Украиной происходит обмен мнениями по этому поводу. Это не скандал, а процесс совершенствования", – подчеркнул посол.

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что удивился, когда увидел сообщения прессы о низкой пригодности немецкого оружия к боевым действиям.

Также сообщалось, что в Германии стремятся перевооружить войско до 2029 года, когда РФ может напасть на НАТО.