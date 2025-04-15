Посол ЄС привітала переобрання Чернотицького головою правління "Суспільного"

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова привітала переобрання Миколи Чернотицього на посаду голови правління "Суспільного".

Про це Матернова написала у вівторок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

15 квітня наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала головою правління "Суспільного" Миколу Чернотицького, який нині обіймає цю посаду.

"Вітаю Миколу Чернотицького, якого щойно переобрали на посаду голови "Суспільного" – суспільного мовника України", – написала Матернова.

Євросоюз, додала вона, є головним прихильником "Суспільного", яке залишається в центрі вільної та незалежної журналістики в Україні.

Як повідомила "Українська правда", за Чернотицького віддали свої голоси 10 з 16 членів наглядової ради. Ексміністр культури та інформаційної політики, колишній керівник 1+1, екснардеп від партії "Слуга народу" Олександр Ткаченко набрав шість голосів.

Голова правління "Суспільного" обирається на конкурсних засадах строком на чотири роки.

8 квітня повідомили, що до другого етапу конкурсу на посаду голови правління Суспільного допустили чотирьох претендентів.