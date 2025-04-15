Посол ЕС приветствовала переизбрание Чернотицкого главой правления "Суспільного"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова приветствовала переизбрание Николая Чернотицкого на должность председателя правления "Суспільного".

Об этом Матернова написала во вторник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

15 апреля наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрал председателем правления "Суспільного" Николая Чернотицкого, который сейчас занимает эту должность.

"Поздравляю Николая Чернотицкого, которого только что переизбрали на должность главы "Суспільного" – общественного вещателя Украины", – написала Матернова.

Евросоюз, добавила она, является главным сторонником "Суспільного", которое остается в центре свободной и независимой журналистики в Украине.

Как сообщила "Украинская правда", за Чернотицкого отдали свои голоса 10 из 16 членов наблюдательного совета. Экс-министр культуры и информационной политики, бывший руководитель 1+1, экс-нардеп от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко набрал шесть голосов.

Председатель правления "Суспільного" избирается на конкурсной основе сроком на четыре года.

8 апреля сообщили, что ко второму этапу конкурса на должность председателя правления Общественного допустили четырех претендентов.