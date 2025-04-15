У Берліні затримали підорюваного у плануванні акту насильства, що загрожує державі

У Берліні затримали 29-річного чоловіка за підозрою у плануванні серйозного акту насильства, що загрожує державі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Слідчі Державного управління кримінальної поліції Берліна провели обшук у квартирі на Зонненалле. Причиною обшуку стала підозра в підготовці серйозного акту насильства, що загрожує державі, пояснив представник поліції.

Затриманого підозрюють у тому, що він пройшов терористичну підготовку в Лівані. Кажуть, що він також має зв'язки з "Хезболлою".

Влада дізналася про нього завдяки кільком публікаціям в інтернеті. Спецпідрозділи поліції провели обшук у його квартирі, обшукали машину і заарештували його. Однак джерела в органах безпеки заявили, що терористична атака не була неминучою.

У вівторок він постане перед слідчим суддею для видачі ордера на арешт, повідомила прокуратура.

У відомстві також зазначили, що обвинувачений має німецьке громадянство. Його підозрюють у тому, що в період з листопада 2023 року по травень 2024 року він вирішив взяти участь у конфлікті на боці войовничого ісламістського угруповання "Хезболла" після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Наприкінці 2023 року він, як кажуть, поїхав до Лівану, щоб пройти навчання стрільби з вогнепальної зброї.

Цей вишкіл насправді відбувся в першій половині 2024 року. Під час обшуку було виявлено та вилучено мобільні телефони, які тепер мають бути оцінені.

Нагадаємо, у грудні шведська прокуратура висунула звинувачення трьом особам у підготовці терористичного злочину, пов'язаного з "Ісламською державою".

Перед цим стало відомо, що чотирьом підозрюваним членам терористичного угруповання ХАМАС у Німеччині інкримінують підготовку атак і незаконне зберігання зброї.