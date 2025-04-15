В Берлине задержали подорванного в планировании акта насилия, угрожающего государству

В Берлине задержали 29-летнего мужчину по подозрению в планировании серьезного акта насилия, угрожающего государству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Следователи Государственного управления уголовной полиции Берлина провели обыск в квартире на Зонненалле. Причиной обыска стало подозрение в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству, пояснил представитель полиции.

Задержанного подозревают в том, что он прошел террористическую подготовку в Ливане. Говорят, что он также имеет связи с группировкой "Хезболла".

Власти узнали о нем благодаря нескольким публикациям в интернете. Спецподразделения полиции провели обыск в его квартире, обыскали машину и арестовали его. Однако источники в органах безопасности заявили, что террористическая атака не была неизбежной.

Во вторник он предстанет перед следственным судьей для выдачи ордера на арест, сообщила прокуратура.

В ведомстве также отметили, что обвиняемый имеет немецкое гражданство. Его подозревают в том, что в период с ноября 2023 года по май 2024 года он решил принять участие в конфликте на стороне воинствующей исламистской группировки "Хезболла" после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

В конце 2023 года он, как говорят, поехал в Ливан, чтобы пройти обучение стрельбе из огнестрельного оружия.

Эта подготовка на самом деле состоялась в первой половине 2024 года. Во время обыска были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые теперь должны быть оценены.

Напомним, в декабре шведская прокуратура предъявила обвинения трем лицам в подготовке террористического преступления, связанного с "Исламским государством".

Перед этим стало известно, что четырем подозреваемым членам террористической группировки ХАМАС в Германии инкриминируют подготовку атак и незаконное хранение оружия.