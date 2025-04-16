Міністр фінансів США дорікнув Іспанії за малі витрати на оборону

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Іспанія повинна витрачати більше коштів на оборону, щоб виконати свої зобов'язання перед НАТО.

Про це він сказав своєму іспанському колезі Карлосу Куерпо, цитує Politico, передає "Європейська правда".

Бессент зустрівся з Куерпо у Вашингтоні і "підкреслив необхідність збільшення оборонних витрат Іспанії в контексті НАТО".

Очільник американського Мінфіну розкритикував іспанський "податок на цифрові послуги", який змушує великі технологічні фірми платити більше податків в країні і який Білий дім вважає несправедливо спрямованим проти американських технологічних гігантів, а також "інші нетарифні бар'єри", накладені на США.

Як передає видання, після зустрічі з Бессентом Куерпо заявив, що він впевнений, що США відкриті до переговорів з ЄС щодо торгівлі та тарифів, і хоче укласти угоду до того, як мораторій Трампа закінчиться в липні.

"Бессент висловив бажання досягти угоди з основними торговельними партнерами, такими як Європейський Союз. Ми переконані, що [єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки] Марош Шефчович зможе досягти збалансованої, справедливої та взаємовигідної угоди", – додав він.

Іспанія є одним з порушників у трансатлантичному військовому альянсі, витрачаючи на оборону лише 1,32% свого ВВП, що значно нижче поточної мети НАТО – 2%. Мадрид планує досягти цієї мети до 2029 року.

На початку квітня уряд Іспанії анонсував план вартістю 14,1 млрд євро, щоб пом'якшити вплив нових тарифів США на іспанську економіку.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. У відповідь ЄС також відклав свої контрзаходи проти США.

Відтак Куерпо заявив, що таким жестом США "відкрили двері для переговорів", й вирушив до Вашингтона.