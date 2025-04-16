Министр финансов США упрекнул Испанию за малые расходы на оборону

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Испания должна тратить больше средств на оборону, чтобы выполнить свои обязательства перед НАТО.

Об этом он сказал своему испанскому коллеге Карлосу Куэрпо, цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Бессент встретился с Куэрпо в Вашингтоне и "подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов Испании в контексте НАТО".

Глава американского Минфина раскритиковал испанский "налог на цифровые услуги", который заставляет крупные технологические фирмы платить больше налогов в стране и который Белый дом считает несправедливо направленным против американских технологических гигантов, а также "другие нетарифные барьеры", наложенные на США.

Как передает издание, после встречи с Бессентом Куэрпо заявил, что он уверен, что США открыты к переговорам с ЕС по торговле и тарифам, и хочет заключить соглашение до того, как мораторий Трампа закончится в июле.

"Бессент выразил желание достичь соглашения с основными торговыми партнерами, такими как Европейский Союз. Мы убеждены, что [еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности] Марош Шефчович сможет достичь сбалансированного, справедливого и взаимовыгодного соглашения", – добавил он.

Испания – один из нарушителей в трансатлантическом военном альянсе, страна тратит на оборону лишь 1,32% своего ВВП, что значительно ниже текущей цели НАТО – 2%. Мадрид планирует достичь этой цели к 2029 году.

В начале апреля правительство Испании анонсировало план стоимостью 14,1 млрд евро, чтобы смягчить влияние новых тарифов США на испанскую экономику.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира. В ответ ЕС также отложил свои контрмеры против США.

Куэрпо заявил, что таким жестом США "открыли двери для переговоров", и отправился в Вашингтон.