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Міністр економіки Іспанії вирушає до США говорити про тарифи

Новини — Понеділок, 14 квітня 2025, 17:41 — Олег Павлюк

Іспанський міністр економіки, торгівлі й підприємництва Карлос Куерпо цього тижня вирушить до США для переговорів щодо тарифів адміністрації Дональда Трампа.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на elDiario.es.

Куерпо у вівторок, 15 квітня, зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом "з метою зміцнення зв'язків з одним з наших найбільших торгових партнерів", заявили в Мінекономіки Іспанії.

За словами іспанського міністра, США минулого тижня "відкрили двері для переговорів, запровадивши 90-денний частковий мораторій на тарифи".

"Я вважаю, що це важливий момент на цьому новому етапі, щоб побачити, чи здатні ми всі досягти збалансованої угоди між обома сторонами", – пояснив він.

У межах свого візиту до США Куерпо також зустрінеться з президентом Світового банку Аджаєм Бангою та бізнесменами, які постраждали від торгової війни, розгорнутої адміністрацією Трампа.

Поїздка іспанської делегації відбувається "в координації та постійному контакті з Європейською комісією", зазначають в Міністерстві економіки Іспанії.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. У відповідь ЄС також відклав свої контрзаходи проти США.

На початку квітня уряд Іспанії анонсував план вартістю 14,1 млрд євро, щоб пом'якшити вплив нових тарифів США на іспанську економіку.

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Іспанія США Торгівля
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