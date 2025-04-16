Бельгія попереджає, що збільшення витрат на оборону зашкодить добробуту
Міністр бюджету Бельгії Вінсент Ван Петегем попередив, що значне збільшення витрат на оборону призведе до скорочення добробуту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
"Кожен євро, який сьогодні є дефіцитом... це євро, який стане боргом, і цей борг одного дня стане податком або скороченням у державі соціального забезпечення", – сказав він.
"Оборона, безумовно, вимагає нашої повної уваги, але так само, як і стійкість нашої держави загального добробуту", – додав міністр.
На початку квітня в Брюсселі держсекретар США Марко Рубіо закликав союзників по НАТО витрачати більше на оборону – навіть якщо це означає скорочення соціальних програм.
Зауваження Ван Петегема з'явилися після того, як минулого тижня уряд ухвалив рішення витрачати 2% ВВП на оборону і нарешті досягти десятирічної мети НАТО.
За його словами, Бельгія намагатиметься активувати положення про національну економію – механізм, уповноважений Європейською комісією послабити фіскальні правила, – і скористатися деякими з 150 млрд євро кредитів, запропонованих виконавчою гілкою влади Євросоюзу.
Бельгія попросить НАТО зарахувати регіональні інвестиції в дороги і мости як витрати на оборону, додав Ван Петегем.
На тлі війни Росії проти України і зростаючої войовничості лідери НАТО, як очікується, підвищать цільовий показник витрат на оборону до більш ніж 3 відсотків ВВП під час червневого саміту в Гаазі.
Уряд Італії планує протягом найближчих місяців оприлюднити плани збільшення оборонних витрат, які дозволять країні досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП.
Іспанія у 2025 році витратить на оборону додаткові 2,08 млрд євро шляхом перерозподілу коштів на закупівельні контракти Міністерства оборони.