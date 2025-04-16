Бельгия предупреждает, что увеличение расходов на оборону навредит благосостоянию

Министр бюджета Бельгии Винсент Ван Петегем предупредил, что значительное увеличение расходов на оборону приведет к сокращению благосостояния.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Каждый евро, который сегодня является дефицитом... это евро, который станет долгом, и этот долг однажды станет налогом или сокращением в государстве социального обеспечения", – сказал он.

"Оборона, безусловно, требует нашего полного внимания, но так же, как и устойчивость нашего государства всеобщего благосостояния", – добавил министр.

В начале апреля в Брюсселе госсекретарь США Марко Рубио призвал союзников по НАТО тратить больше на оборону – даже если это означает сокращение социальных программ.

Замечания Ван Петегема появились после того, как на прошлой неделе правительство приняло решение тратить 2% ВВП на оборону и наконец достичь десятилетней цели НАТО.

По его словам, Бельгия будет пытаться активировать положение о национальной экономии – механизме, уполномоченном Европейской комиссией ослабить фискальные правила, – и воспользоваться некоторыми из 150 млрд евро кредитов, предложенных исполнительной ветвью власти Евросоюза.

Бельгия попросит НАТО засчитать региональные инвестиции в дороги и мосты как расходы на оборону, добавил Ван Петегем.

На фоне войны России против Украины и растущей воинственности лидеры НАТО, как ожидается, повысят целевой показатель расходов на оборону до более чем 3% ВВП во время июньского саммита в Гааге.

Правительство Италии планирует в течение ближайших месяцев обнародовать планы увеличения оборонных расходов, которые позволят стране достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Испания в 2025 году потратит на оборону дополнительные 2,08 млрд евро путем перераспределения средств на закупочные контракты Министерства обороны.